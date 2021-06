Karim Benzema blessé : va-t-il rater l'Euro ?

C'est un retour que beaucoup de passionnés de football attendaient depuis de longues années. Personne ne l'avait vu venir et pourtant Karim Benzema, laissé de côté pendant plus de cinq ans, a été rappelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. Après la joie de ce retour, salué par ses coéquipiers et la mère de son fils, c'est plutôt l'inquiétude qui règne chez les Bleus. Lors du dernier match de préparation pour l'Euro, qui débute ce vendredi, l'équipe de France a affronté hier soir la Bulgarie au Stade de France. Une rencontre visiblement très attendue puisque les téléspectateurs ont été plus de 7,1 millions devant leur écran, sur M6, ce mardi 8 juin !

Une blessure à la cuisse droite qui l'oblige à sortir

Si tout s'est plutôt bien passé pour les Bleus, qui ont facilement remporté leur match 3-0, avec notamment un but de Griezmann et un doublé de Giroud, Karim Benzema est sorti sur blessure à la fin de la première mi-temps. Une bien mauvaise nouvelle pour l'attaquant du Real Madrid qui s'est plaint d'une douleur à la cuisse droite suite à une mauvaise réception dans la surface bulgare. Après être sorti pour se faire strapper la cuisse puis un retour en jeu rapide, l'ancien protégé de Zidane n'a pas pu continuer et a demandé à sortir, à la 41e minute.

Si les images sont inquiétantes et que le joueur de 33 ans semble avoir mal, son entraîneur Didier Deschamps s'est montré plutôt rassurant à l'issue de la rencontre. "C'est une béquille, il a pris un bon coup sur (...) le muscle au-dessus du genou", a-t-il précisé. Une bonne nouvelle pour le joueur ainsi que pour les fans des Bleus puisque le premier match aura lieu dans tout juste une semaine, contre la terrible Allemagne. Le sélectionneur a ensuite expliqué que toutes les précautions ont été prises pour éviter que le problème ne s'aggrave. "Il s'est arrêté car sentait que ça durcissait donc il n'y a pas de risque à prendre de toute façon. Le staff médical est à son chevet", a indiqué Didier Deschamps.