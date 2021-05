Zinédine Zidane quitte le Real Madrid : son fils Luca et Karim Benzema lui rendent hommage

Zinédine Zidane a conclu sa carrière de joueur au Real, en 2006. Il y est revenu en tant qu'entraîneur assistant de Carlo Ancelotti en 2013. Il est ensuite devenu coach de la réserve, Real Madrid Castilla, de 2014 à 2016, puis a été promu entraîneur de l'équipe première en 2016. Zidane avait quitté ses fonctions en 2018 puis les avait reprises l'année suivante. Au total, il a remporté deux titres de champion d'Espagne (2017 et 2020), deux Supercoupes d'Espagne (en 2017 et 2020 également), trois Ligues des Champions consécutives (en 2016, 2017 et 2018), deux Supercoupes d'Europe (2016 et 2017) et deux Coupes du monde des clubs (2016 et 2017 également).

Cette saison, Zidane et ses joueurs sont arrivés deuxième de la Liga, derrière l'Atletico Madrid et devant le Barça. Le Real a été éliminé en demi-finale de la Champions League par Chelsea.

Où ira Zinédine Zidane après Madrid ? Son départ à peine officialisé, les spéculations commencent. Certains commentaires soupçonnent une intronisation au poste de sélectionneur de l'équipe de France, après l'Euro 2021. Il succèderait ainsi à son ancien partenaire Didier Deschamps, avec qui il a été champion du monde et champion d'Europe en 1998 et 2000.