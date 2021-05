Karim Benzema enfin de retour chez les Bleus : en mode "happy face" à Clairefontaine

Ils sont enfin là ! Quelques jours après la fin des championnats nationaux, les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour participer au prochain Euro viennent d'arriver à Clairefontaine, le centre d'entraînement des Bleus. Jouant dans toute l'Europe, de l'Angleterre à l'Italie en passant par l'Espagne, les stars du football français vont vivre une préparation de quelques semaines avant le début de la compétition, le 11 juin prochain. L'occasion de revoir les joueurs préférés des français comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, mais surtout Karim Benzema, dont le grand retour à eu l'effet d'une bombe il y a quelques jours !

Après la réconciliation avec le sélectionneur des Bleus, voilà l'heure des retrouvailles ! 2 058 jours après sa dernière venue, Karim Benzema a remis les pieds mercredi à Clairefontaine et reprend ainsi le fil de son histoire tricolore. Très ému par son retour, tout comme ses coéquipiers en équipe de France, le joueur est apparu tout sourire derrière son masque, mesure sanitaire oblige. Clin d'oeil et pouce levé en direction des quelques supporters présents, l'attaquant du Real Madrid a franchi les portes du camp de base des Yvelines vers 12h15, parmi les tout premiers de l'effectif à répondre à la convocation du sélectionneur, selon l'AFP. Le compte officiel Instagram de l'équipe de France n'a pas manqué de marquer l'évènement en publiant une belle photo du joueur, que l'on sent ravi d'être enfin de retour sous les couleurs de la France. "Here we go... #happyface", a quant à lui publié Karim Benzema sur Twitter.