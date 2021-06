Didier Deschamps "insupportable", même avec son fils : "Cela a été dur pour Dylan"

Didier Deschamps a connu l'euphorie de remporter l'Euro en tant que joueur (en 2000, deux ans après la Coupe du monde 1998), mais pas encore en tant que sélectionneur de l'équipe de France de football. Il espère bien ramener une nouvelle fois la coupe à la maison, alors que les Bleus font office de grands favoris pour l'Euro 2020, qui aurait dû se jouer l'année dernière, mais qui a dû être reporté en raison de la crise sanitaire mondiale.

Bien que Didier Deschamps a tout remporté en tant que joueur, le Français de 52 ans ne reste jamais sur ses acquis. Tout compétiteur peut aller au-delà, un leitmotiv pour l'homme et le sportif qu'il est. "Je pars du principe que dans n'importe quel sport - en j'en pratique plusieurs -, on peut toujours faire mieux. Quand l'adversaire marque un point, je ne lui enlève pas son mérite, mais bon...", confie Didier Deschamps dans une nouvelle interview accordée au Parisien. Parmi les sports que le sélectionneur pratique, le padel, sorte de mini-tennis qui le ramène à ses origines basques, en souvenir de la pelote.

Et le sélectionneur de l'équipe de France l'avoue avec franchise, il n'est pas facile de jouer à ses côtés, dans la même équipe. "Je me montre parfois insupportable. Je suis exigeant avec moi-même et mon partenaire. J'accepte quand même les reproches", confie-t-il au Parisien. Et cette haute exigence n'épargne personne, pas même ses proches ! "Il m'arrive de faire équipe avec mon fils. Je suis un peu plus conciliant mais, lorsque je joue, j'éprouve toujours le besoin de faire en sorte de gagner, partage-t-il avec honnêteté. Perdre, ça m'énerve. Ça tombe bien, il est un peu comme moi. On a toujours tendance à laisser gagner les enfants. Moi jamais. Cela a été dur pour Dylan."

Dylan, 25 ans, est le seul enfant de Didier Deschamps. Il est le fruit de l'amour du sélectionneur de l'équipe de France pour sa femme Claude. Ensemble depuis de longues années, ils forment un couple extrêmement solide. Claude a aidé son mari à traverser toutes les épreuves, même les plus difficiles, comme la mort brutale de son frère aîné Philippe, en décembre 1987. A l'époque, toute la famille devait se retrouver pour fêter Noël mais Philippe n'est jamais arrivé. Son avion s'est écrasé au moment de l'atterrissage.