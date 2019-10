Didier Deschamps bouleversé par la mort de son frère : "On ne peut pas oublier"

Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps (19 ans à l'époque) a vécu l'une des plus dures épreuves qu'il soit, celle de perdre un membre de sa famille. Ce jour-là, son grand frère Philippe (22 ans) faisait partie des passagers du vol AF (Air France) 1919 reliant Bruxelles à Bordeaux, qui s'est conclu par un crash au moment de l'atterrissage, en raison de mauvaises conditions météo et d'une visibilité au sol dégradée. Treize passagers, dont le grand frère de Didier Deschamps, et trois membres d'équipage, sont décédés. C'était le lundi avant Noël.

Plus de trente ans plus tard, Didier Deschamps reste marqué par ce drame, tout comme son père Pierre. Tous deux se sont confiés sur cet épisode douloureux dans le documentaire Didier face à Deschamps, produit par Nagui et diffusé dans la deuxième partie de soirée du vendredi 11 octobre 2019, après la victoire de la France en Islande (0-1).

Monique, la cousine de Didier Deschamps, s'est d'abord souvenue de cette période douloureuse. "Philippe est mort le 21 décembre. En même temps, il y avait le papa de Claude et le frère de Didier qui sont décédés. C'était Noël... Philippe a été enterré le 26 et le papa de Claude, le 27. Ça a été une drôle de période", a-t-elle confié.

Puis Pierre Deschamps, le père de Didier Deshamps, s'est à son tour exprimé : "C'est un passage très difficile et qui continue à nous rester. C'est un poids qui est très lourd."

Bouleversé par le souvenir de son grand frère et les témoignages de sa cousine et de son père, Didier Deschamps s'est montré très ému face à ces images, prenant du temps pour parler de ce drame. "C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligé. Sans et avec... (...) Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c'est une période de Noël... On reste marqué à vie, forcément", a-t-il confié.

Au moment de la disparition de son grand frère, Didier Deschamps était alors joueur au FC Nantes. Pour son ancien entraîneur, Raynald Denoueix, cette épreuve l'a fait grandir encore plus vite que les autres.

Après la diffusion de son documentaire inédit, Nagui s'est félicité d'avoir attiré 1,4 million de téléspectateurs sur TF1.