Kylian Mbappé et Karim Benzema à Mykonos : ils s'éclatent en Grèce après l'échec

Mais ce n'est pas fini puisque la publication qui a le plus buzzé est une courte vidéo de Salt Bae et Kylian Mbappé, attablés et qui semblent très proches. Le joueur, qui n'est jamais le dernier à montrer l'exemple, explique en anglais sa joie d'être dans le restaurant de la vedette turque. "C'était une super soirée et un plaisir d'être venu voir mon gars (Salt Bae)", dit le joueur de 22 ans avant que le chef ne lui adresse un tendre bisou sur la joue. Une séquence très marrante et qui a beaucoup buzzé puisqu'elle a été visionnée plus de 8 millions de fois.