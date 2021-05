Kylian Mbappé montre l'exemple : vacciné contre la Covid-19, il partage une photo

Alors que la campagne vaccinale bat son plein, en pleine lutte contre la Covid-19, le footballeur Kylian Mbappé vient lui aussi de recevoir une injection. Et, en dévoilant son geste sur Instagram où il compte pas moins de 51 millions d'abonnés, cela offre une vitre médiatique énorme en faveur de la vaccination.

L'attaquant de l'équipe de France et du Paris SG, Kylian Mbappé, a publié une photo de lui se faisant vacciner contre la Covid-19, mardi 25 mai 2021, à la veille de retrouver les Bleus pour préparer l'Euro. Bob noir sur la tête et pouce levé, le jeune joueur habillé en Dior a pris la pose au moment de se faire vacciner contre le coronavirus, à Paris. Kylian Mbappé avait été testé positif au Covid-19 en septembre dernier, en plein rassemblement de l'équipe de France, devenant alors le 7e joueur du PSG à avoir contracté le virus. Il ne devrait ainsi recevoir qu'une seule dose puisqu'il a déjà eu le virus. Nul doute que, vu son âge, il aura sans doute reçu une dose du vaccin Pfizer. Son staff sera attentif aux possibles effets secondaires, majoritairement une petite douleur au bras et parfois un peu de fièvre.