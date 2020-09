Kylian Mbappé positif au coronavirus, gros coup dur avant France-Croatie

Le jeune Français de 21 ans, qui a pourtant participé à l'entraînement de veille de match lundi soir avant d'apprendre les résultats du test passé lundi matin, est le 7e joueur du PSG à avoir été testé positif, après notamment Neymar.

La contamination de l'attaquant star brésilien avait été révélée le 2 septembre dernier et le PSG n'avait pas tout de suite officialisé son nom dans la liste des trois joueurs du club touchés. Tous revenaient de vacances à Ibiza. "Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L'ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours", avait-il été publié sur Twitter. L'Equipe les avait alors nommés : les Argentins Angel Di Maria, Leandro Paredes et le Neymar.

Le PSG a depuis dû faire face à de nouveaux cas de Covid-19. Le capitaine Marquinhos ainsi que Keylor Navas et Mauro Icardi ont été contaminés. Tous ont été placés en quarantaine. En équipe de France, Paul Pogba, le gardien Steve Mandanda ou encore le petit nouveau Houssem Aouar, ont provisoirement dû faire eux aussi leurs adieux à l'équipe de France pour cause de coronavirus.