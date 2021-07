Olivier Giroud : Sortie en famille avec Jennifer et les enfants à Monaco

On ne se remet pas si facilement d'une telle déconvenue, mais pour Olivier Giroud, les choses vont plutôt dans le bon sens. Après la terrible élimination des Bleus de Didier Deschamps face à la Suisse, chacun essaye de retrouver le sourire à sa manière. Si l'Euro 2021 ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait pour l'international de 34 ans, qui a perdu sa place au profit de Karim Benzema, il a néanmoins trouvé un bon moyen de faire passer la pilule.

Parti se ressourcer dans le sud de la France, Olivier Giroud a été aperçu samedi 3 juillet du côté de la principauté de Monaco, en compagnie de sa femme Jennifer, avec qui il est marié depuis 2011, ainsi que de ses deux enfants, Jade (née en 2013) et Evan (né en 2016). Les parents avaient donc confié leurs deux autres enfants Aaron (né en 2018) et Aria (née en 2020) pour profiter d'un moment avec les deux plus grands.

La petite famille était à Monaco pour un évènement bien spécial puisqu'il s'agissait de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International qui s'est déroulé sur le port Hercule de la principauté. Et les Giroud se sont mis sur leur 31 pour l'occasion. Très classe en chemise bleu et pantalon blanc, l'attaquant, qui a déclenché quelques tensions chez les Bleus, était accompagné de Jennifer habillée d'une belle robe blanche estivale. Les deux petits étaient très mignons, polo bleu et short noir pour Evan et une belle robe à fleur pour Jade.