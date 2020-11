Olivier Giroud papa pour la 4e fois : le sexe et le prénom du bébé dévoilés

La famille continue de s'agrandir pour Olivier Giroud ! L'attaquant des Bleus est en effet devenu papa pour la quatrième fois. L'heureuse nouvelle a été annoncée ce dimanche sur le compte Twitter de l'émission Téléfoot, diffusée sur TF1, à laquelle le sportif a accordé une nouvelle interview. Un faire-part qui dévoile non seulement une jolie photo du footballeur et son nouveau-né, mais également le prénom de cette petite fille, qui rejoint Jade, Evan et Aaron (7, 4 et 2 ans), les trois enfants qu'Olivier Giroud partage avec son épouse Jennifer.

Comme le précisent nos confrères, le divin enfant est né le 18 novembre 2020 et les parents ont choisi de l'appeler... Aria ! Olivier Giroud et Jennifer se seraient-il inspirés d'Arya Stark, personnage phare de la série à succès Game of Thrones ? A moins que le couple ait été séduit par l'origine hébraïque du prénom Aria, qui signifie "chanson". Sur la photo dévoilée sur Twitter, le footballeur de 34 ans prend la pose tout sourire, avec sa fille dans les bras, en pleine session biberon.

Olivier Giroud avait annoncé l'arrivée de son quatrième enfant lors du match amical de l'équipe de France contre l'Ukraine, qui s'est tenu le 7 octobre 2020 au Stade de France. Pour célébrer un de ses buts, il avait glissé le ballon sous son maillot pour mimer un ventre rond de femme enceinte. Cela fait maintenant 9 ans qu'Olivier Giroud et Jennifer sont mariés. De passage dans l'émission Quotidien (TMC) en septembre dernier, l'attaquant de Chelsea s'était confié sur ses enfants, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Toujours y croire : "Ils sont jeunes... Ils ont conscience de ce que je fais, mais j'aimerais qu'ils en apprennent bien plus sur moi", avait-il raconté, ravi de sortir cet ouvrage pour laisser une trace, "un héritage".