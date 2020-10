Olivier Giroud bientôt papa pour la 4e fois ? Annonce festive en plein match

La famille Giroud pourrait bien s'agrandir dans quelques mois ! Déjà papa de trois enfants, Olivier Giroud semble avoir annoncé l'arrivée d'un quatrième lors du match amical de l'équipe de France contre l'Ukraine, qui s'est tenu le 7 octobre 2020 au Stade de France. Pour célébrer son premier but de la soirée, l'attaquant des Bleus a fait passer un message personnel qui ne laisse que peu de place au doute...

Après 24 minutes de jeu et un premier but français signé de la jeune recrue Camavinga, c'était au tour du capitaine de la soirée de marquer avec une frappe enroulée du pied gauche. Égalant ainsi le nombre de buts du légendaire Michel Platini, Olivier Giroud a célébré son but en ramassant le ballon pour le placer sous son maillot bleu, mimant ainsi un ventre rond. L'attaquant de Chelsea a ensuite envoyé un coeur avec ses mains dans le public, certainement destiné à son épouse Jennifer. Quelques minutes plus tard, le commentateur français du match a confirmé que le couple attendait son quatrième enfant.

Mariés depuis maintenant neuf ans, Olivier Giroud et Jennifer sont déjà les heureux parents de trois enfants : Jade, Evan et Aaron (7, 4 et 2 ans). Trois jeunes enfants pour lesquels il a écrit son autobiographie intitulée Toujours y croire, publiée à la rentrée aux éditions Plon. De passage dans Quotidien pour en assurer la promotion le 9 septembre, le footballeur de 34 ans avait expliqué : "Ils sont jeunes... Ils ont conscience de ce que je fais, mais j'aimerais qu'ils en apprennent bien plus sur moi."