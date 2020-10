Olivier Giroud : Son mariage avec Jennifer soumis à rude épreuve

Il vient de fêter ses 34 ans et a célébré ce mercredi 7 octobre sa 100e sélection en équipe de France ! Olivier Giroud a de quoi sourire, un bonheur qui n'a pas toujours été présent. En 2014, l'attaquant des Bleus se retrouvait au coeur d'un scandale : une liaison extraconjugale, pour laquelle il avait présenté ses excuses.

En février 2014, Olivier Giroud évolue à Arsenal. Sa saison est compromise par une publication du Sun. Le tabloïd affiche le footballeur français sur des clichés en sous-vêtements, pris dans une chambre de l'hôtel Canary Riverside Plaza à Londres, où son équipe et lui résidaient à la veille d'un match de championnat. Les photos auraient été envoyées au Sun par un mannequin, Celia Kay, avec qui l'ancien Gunner avait passé la nuit.

OUI j'ai fait une erreur, mais NON je n'ai pas commis d'adultère

Dans la foulée, Olivier Giroud s'excuse auprès de son épouse Jennifer (avec qui il est alors marié depuis presque trois ans et a une fille de 8 mois, Jade), ainsi que et de ses fans sur Twitter. "Je présente mes excuses à mon épouse, ma famille, mon entraîneur, mes coéquipiers et les supporters d'Arsenal. Je dois maintenant me battre pour ma famille et pour mon club, pour obtenir leur pardon. Rien d'autre ne compte désormais", écrit le footballeur. Il précise, un peu plus tard : "Une ultime précision quant à mes excuses... OUI j'ai fait une erreur, mais NON je n'ai pas commis l'adultère ! Que les choses soient claires..."

"Olivier m'a raconté sa vie, il m'a aussi dit ce qu'il ferait pour moi, il m'a promis des choses et nous nous sommes embrassés. C'était cool, mais pas de sexe !", avait confirmé Celia Kay dans les pages d'Entrevue. Olivier Giroud avait également reçu la défense de son épouse Jennifer. Cette dernière s'était exprimée sur Twitter : "Les Français ne savent pas lire correctement les journaux anglais ; croient comme des cons à tout ce qu'ils lisent sur internet... et les journalistes n'écrivent que ce qui fait vendre ! C'est typiquement français et généralisateur !"

Ce scandale appartient désormais au passé. Olivier et Jennifer sont restés le couple soudé et discret qu'ils formaient avant cette liaison de l'avant-centre de Chelsea et de l'équipe de France. Depuis, ils ont également accueilli deux autres enfants, deux garçons prénommés Evan et Aaron (4 et 2 ans).