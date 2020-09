Olivier Giroud : La relation compliquée de sa fille avec les garçons à l'école

Jade n'est encore qu'une petite fille, mais n'importe laquelle. Une Giroud. Un statut pas comme les autres qui peut parfois avoir des répercussions, notamment à l'école.

Au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre la Croatie (4-2), à laquelle il a contribué en inscrivant un penalty, Olivier Giroud était de passage dans Quotidien, dans la soirée du mercredi 9 septembre 2020. Venu promouvoir son autobiographie Toujours y croire publié le 17 septembre prochain aux éditions Plon, l'attaquant français de 34 ans a expliqué les raisons qui l'avaient poussé à travailler sur ce projet, alors qu'il est connu pour être extrêmement pudique. "C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me livrer, de parler beaucoup de ma vie privée", a d'abord confirmé le joueur de Chelsea et de l'équipe de France. Mais ce livre, il l'a notamment fait pour ses trois enfants, Jade (7 ans), Evan (4 ans) et Aaron, né au début de 2018, pour leur laisser "un héritage". Tous sont le fruit de son amour pour sa femme Jennifer, à qui il est marié depuis 2011. "Ils sont jeunes... Ils ont conscience de ce que je fais, mais j'aimerais qu'ils en apprennent bien plus sur moi", a expliqué l'international français.

Pour le moment, seule Jade, l'aînée, saisit le caractère exceptionnel du métier de son papa. Elle comprend le pourquoi de ses nombreux déplacements, "les contraintes". Mais à l'école, se situer, notamment auprès des garçons, n'est pas toujours facile pour la fillette de 7 ans. "Elle ne sait jamais si un garçon s'intéresse à elle parce qu'elle est la fille de Giroud et si c'est parce qu'elle est belle", a confié Olivier Giroud.

Et adorable, justement, Jade l'est. En mai dernier, les téléspectateurs de M6 avaient eu le plaisir de la découvrir aux côtés de son papa dans l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Elle avait d'ailleurs littéralement volé la vedette à son papa.