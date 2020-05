Olivier Giroud dans "Tous en cuisine" : sa fille Jade lui vole la vedette !

Olivier Giroud est le papa de trois enfants, Jade (7 ans juin prochain), Evan (4 ans) et Aaron, né au début de 2018. Tous sont issus de son mariage avec sa femme Jennifer. Très pudique et très réservé, le footballeur français de 33 ans qui habite à Londres et joue depuis 2018 sous les couleurs de Chelsea ne montre que très rarement ses enfants. Celui qui est devenu champion du monde avec l'équipe de France le 15 juillet 2018 à Moscou a pourtant fait une exception le 12 mai 2020.

Invité de l'émission Tous en cuisine de Cyril Lignac, Olivier Giroud n'était pas seul pour préparer les deux plats du jour, des bricks de poulet épicé et feta et un ananas confit au four à la bergamote. L'attaquant de Chelsea était accompagné de sa fille.

Lorsque Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont établi le contact avec Olivier Giroud, Jade était seule en cuisine, parfaitement équipée pour l'occasion, d'un tablier blanc et d'une toque. La fillette a alors appelé son papa tandis que le son de Vegedream (Ramenez la coupe à la maison) résonnait, bien évidemment. Lorsque Jérôme Anthony a voulu savoir si Jade cuisinait bien, elle s'est montrée timide, n'osant pas répondre à l'animateur, simplement habillé d'un oreiller pour relever le pillow challenge. "Elle est toute timide, elle va faire des ravages ce soir", a alors lancé Jérôme Anthony.

Cyril Lignac n'a pas caché sa joie d'être en direct avec Olivier Giroud. "Je suis ravi d'accueillir un champion du monde dans ma cuisine. Pendant ce confinement, on a découvert que les sportifs se débrouillaient super bien en cuisine, alors qu'à l'inverse... c'est pas forcément vrai. Je parle juste pour moi, je ne suis pas un grand joueur de foot", a confié le chef. On se souvient que Cyril Lignac a notamment accueilli Estelle Mossely et Tony Yoka et le couple de boxeurs en avaient profité pour révéler qu'il attendait un petit garçon. Leur deuxième enfant est né depuis et c'est un "petit" Magomed qui a rejoint la famille et fait d'Ali le plus heureux des grands frères.

Lors de l'émission du 12 mai, Olivier Giroud a également intrigué les téléspectateurs avec ses ongles bleus, dont le mystère n'a toujours pas été résolu...