Estelle Mossely a accouché et présente avec Tony Yoka leur "petit" bébé

Déjà parents d'Ali, né le 2 août 2017 et qui fait de mignonnes apparitions ponctuelles sur les réseaux sociaux (une semaine avant l'arrivée de son petit frère, il montrait son savoir-faire culinaire lors d'un atelier burgers !), Estelle Mossely et Tony Yoka, mariés depuis janvier 2018, avaient révélé en octobre 2019 attendre un autre enfant. Ils étaient alors séparés, mais, quelques semaines après, les amoureux en or des Jeux de Rio 2016 s'étaient donné une seconde chance et avaient repris le cours de leur histoire et célébré sans s'en cacher leurs noces de coton, pour leurs deux ans de mariage.

Un amour que Magomed vient à présent consolider... et il n'est pas exclu qu'il ne soit pas le dernier ! Désireuse d'avoir une fille, Estelle Mossely ne semble pas opposée à l'idée de faire à l'avenir un "troisième essai", comme elle l'a glissé à Cyril Lignac.