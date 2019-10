Estelle Mossely annonce sa grossesse... et sa rupture avec Tony Yoka

Une joie en demi-teinte. Voilà ce que procure le dernier post Instagram d'Estelle Mossely, le 22 octobre 2019, où elle explique être enceinte pour la seconde fois, mais annonce par la même occasion sa rupture avec son compagnon de toujours, Tony Yoka. "C'est l'occasion pour moi de prendre du recul sur plein de choses et de trouver une force supplémentaire pour mes combats à venir. Ce post sera l'occasion de partager avec vous 2 choses. Tout d'abord, fruit d'une réelle volonté pour Tony et moi et en laissant les choses se faire naturellement, je vous annonce une heureuse nouvelle. Nous voulions apporter à notre fils Ali une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d'être grand frère", explique la championne de boxe.

"Aujourd'hui la machine est lancée et je prie pour que l'être que j'ai dans mon ventre soit ma 2eme plus grande fierté", poursuit Estelle Mossely, avant d'annoncer sa séparation d'avec Tony Yoka. "Ensuite, une bonne nouvelle s'accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu'en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire et vous entendrez peut-être derrière cette annonce des choses vraies, certainement aussi des choses fausses", annonce-t-elle.

L'occasion de rappeler l'importance de son histoire d'amour. "Érigée en tant que "couple en or", après les jeux, notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter. Finalement, dans toute ma petite vie, plus la chute a été dure plus la victoire a été belle. C'est certainement la chute la plus dure que j'ai connue alors je ne peux que penser qu'une fois passée, ce sera magnifique", conclut-elle, en souhaitant à Tony Yoka le "meilleur dans sa carrière".

Dans cette période compliquée, Estelle Mossely a pu compter sur le soutien de Lâam, Charlotte Namura ou encore Estelle Denis. "Très touchée par ton message. Je te souhaite le meilleur pour la suite, Estelle. Force et courage", a écrit la journaliste en commentaires.