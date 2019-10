Laâm "en colère", elle dézingue Eva Queen : "Queen de la connerie, oui !"

Furibonde, piquée au vif, enragée, furieuse... Tant d'adjectifs pour décrire le "mood" de la chanteuse Lâam ce jeudi 3 octobre 2019. L'artiste de 48 ans a trempé sa plume dans le vitriol avant d'écrire un long texte destiné à Eva Queen sur Instagram. Cette jeune artiste de 18 ans a effectivement fait des débuts prometteurs, portés par les titres très écoutés de son premier album, notamment un feat avec Lartiste. Mais tous ses tubes n'ont pas été appréciés par Lâam, qui a tenu à partager sa grande déception avec le reste du monde.

"Eva Queen, queen de quoi ? Queen de la connerie oui ! Je n'ai rien contre Eva 'Queen', elle est mignonne, chante bien, a du style, je lui souhaite succès et plein de bonheur. Je dis juste que sa chanson Alibi, c'est de la grosse merde !!! Point. Honteux qu'on diffuse ça partout devant des enfants", commence Lâam. En effet, dans sa chanson (fictive), Eva Queen raconte l'histoire d'une femme trompée par son compagnon, qui doit donc trouver un alibi puisqu'elle finit par le tuer.

Je préfère être pauvre et mourir que de chanter ce genre de merdes

"Putain, mais bordel, on va où, là ? Chanter le crime ? Le meurtre ? Danser bêtement dessus ??? Non, ça ne me fait pas dire du tout ! Honte aux adultes qui diffusent ça !!!", martèle Lâam, avant de se défendre de toute crise de jalousie. "Non je suis pas jalouse de son succès ni de ses vues. Je préfère être pauvre et mourir que de chanter ce genre de merdes ! Oui je suis en colère ! Pauvre génération, des enfants chantent ça. C'est vraiment vraiment triste. (...) Quand je vois des artistes qui galèrent et que j'entends ça, ça fait pitié #colere", conclut-elle. Pour l'heure, Eva Queen n'a pas répondu au message de Lâam.