"La jour où je suis devenue veuve" : Lââm déchirante, un an après la mort de son mari Robert

Des messages salués par ses fans, qui l'ont réconfortée. D'ailleurs, l'ancienne participante de Danse avec les Stars a confié que c'était justement pour cela qu'elle avait choisi d'ouvrir son coeur sur les réseaux sociaux : "J'ai exprimé mon deuil sur Instagram pas pour qu'on parle de moi (je m'en bats laamoule) mais pour ne pas sauter par la fenêtre, me jeter sous un train ou sous une voiture. J'ai du mal à vivre sans mon mari et ce n'est pas mon truc de parler à un psy (ici c'est gratuit lol). Et je déteste la drogue l'alcool et les médocs. Pas mon truc du tout (la bouffe oui lol). Mon truc c'est m'exprimer, parler (mon mari disait que je parlais beaucoup en rigolant).", écrit-elle encore.