"J'attends une crise cardiaque" : Lââm poste un message inquiétant après la mort de son mari

Grâce aux réseaux sociaux, les stars peuvent s'adresser directement à leurs fans. Ceux de Lââm s'inquiètent pour la chanteuse, qui a annoncé la mort de son mari en novembre dernier. Dévastée, elle a depuis fait plusieurs allusions au suicide...

Robert Super, le mari de Lââm, est mort le 2 novembre 2021 à l'âge de 50 ans. "Il a souffert le martyre d'un cancer du pancréas à vomir ses excréments pendant 26 jours dans de terribles souffrances horribles, à attendre sa mort tout maigre, on voyait ses os. Je l'ai vu mourir devant moi impuissante", a détaillé sa veuve dans une publication Instagram qu'elle a depuis supprimée. Sur le réseau social, la chanteuse ne cesse de rendre hommage à son défunt époux, avec qui elle devait célébrer leurs noces d'argent, correspondant à 25 ans de mariage.

Dans ses publications, Lââm exprime également sa profonde douleur. "Je suis morte le jour où mon mari est décédé", écrit-elle en légende d'un selfie posté le 3 janvier dernier, avec ses années de naissance et de mort sentimentale, "1971 - 2021". Le 1er janvier, elle expliquait : "Une troll m'a dit 'Lââm arrête d'étaler ton deuil sur les réseaux sociaux ça doit rester intime'. Je lui ai répondu : (bon je l'ai insultée bien sûr) : 'ben c'est soit ça ou j'me suicide'. Soit je me jette par la fenêtre ou sous un train ou sous une voiture ou je me taille les veines avec une laam. Donc Je préfère partager ma peine et faire vivre mon mari parce qu'il le mérite."

Ce jeudi 6 janvier, Lââm a fait une nouvelle allusion au suicide.