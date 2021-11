Lââm inconsolable : son mari est mort dans de "terribles souffrances", elle livre de sinistres détails

C'est une nouvelle bouleversante qu'a partagé Lââm dans la soirée du 2 novembre 2021. La chanteuse de 50 ans s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la mort de son époux Robert Suber, avec qui elle devait prochainement fêter ses 25 ans de mariage. Terrassée par le chagrin, Lââm multiplie alors les hommages en postant des photos d'archives de leur couple. Mercredi matin, elle a finalement précisé les causes de la mort de son mari.

En effet, Lââm s'est une nouvelle fois emparée de ses réseaux sociaux pour confier le mal dont souffrait son mari. Sous une photo de fleurs déposées sur ce qui s'apparente à une tombe, elle écrit, visiblement ébranlée dans sa foi : "Dieu puisse-t-il me consoler ? Il n'a rien fait pour sauver mon pauvre mari. Il a souffert le martyre d'un cancer du pancréas à vomir ses excréments pendant 26 jours dans de terribles souffrances horribles, à attendre sa mort tout maigre, on voyait ses os. Je l'ai vu mourir devant moi impuissante. Ce n'est pas dieu qui va me consoler. Dieu ne fait rien pour les gens bons. Mes amis ma famille vont me consoler. Merci pour vos messages."