Lââm en deuil de son mari : ils devaient fêter leurs 25 ans de mariage, photo souvenir

Lââm est bouleversée et pleine de chagrin. En ce triste 2 novembre 2021, la chanteuse de 50 ans a annoncé la mort de son mari Robert Suber, musicien et DJ de profession. Il laisse derrière lui une veuve éplorée et sa première fan.

Si la quinquagénaire, qui a récemment participé à Danse avec les stars, n'a pas encore révélé la cause de son décès, elle a partagé de tendres photos d'archives, dans lesquelles on la voit souriante et apprêtée, au bras de son mari. Malheureusement, c'est une fin d'année 2021 douloureuse que Lââm va devoir passer, puisqu'elle marquait un anniversaire spécial : celui des noces d'argent du couple.

"1996. Nous devions fêter nos 25 ans de mariage. Rip to my king, my beautiful husband. Mon mari jusqu'à ma mort", a écrit Lââm en légende d'un cliché en noir et blanc.