Lââm face à un drame dans Danse avec les stars : "Personne ne le sait, mais..."

Déjà deux ans que les téléspectateurs attendent avec impatience le retour de Danse avec les stars. L'émission avait été reportée à 2021 à cause de la Covid-19. Depuis vendredi 17 septembre, les fidèles sont servis ! La onzième saison commence fort avec l'élimination de Lââm dès la première soirée. Un mal pour un bien pour la chanteuse, peut-être... Physiquement pas au top de sa forme, elle a également dû faire face à un drame personnel.

Auprès de nos confrères de Gala mercredi 22 septembre 2021, Lââm avoue avoir vécu une période plutôt triste et compliquée de sa vie, en parallèle de son expérience dans Danse avec les stars. "Entre-temps, j'ai dû concilier répétitions et amener un membre de famille à l'hôpital, révèle-t-elle. J'ai passé les dix jours entre les hôpitaux, les répétitions et DALS, personne ne le sait ça. J'ai dû gérer plein de choses." Elle n'en dit pas plus sur ce mal qui touche l'un de ses proches, soigné à l'hôpital...

En plus de ce souci d'ordre familial, l'interprète de Je veux chanter pour ceux a été confrontée à d'autres difficultés. Lââm a peiné à retenir les pas de sa chorégraphie avec Maxime Dereymez, un quickstep au son du générique de la série mythique Une nounou d'enfer. Aussi, elle a été victime de lésions musculaires qui n'ont pas aidé... Auprès de Télé Loisirs, son partenaire de danse s'est exprimé à ce sujet. "Lââm était blessée, elle avait des lésions musculaires. Je me demandais ce que j'allais pouvoir lui inventer comme chorégraphie. Lââm était très fragilisée par sa blessure. Je ne voyais pas trop l'issue de notre duo", avait alors confié Maxime Dereymez, souffrant lui-même d'une kératite, une maladie ophtalmique.

Finalement, le duo n'a pas fait long feu dans Danse avec les stars. Plus d'entraînements ni pour l'un ni pour l'autre... et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Lââm peut se concentrer sur ses douleurs et se montrer présente pour ce membre malade de sa famille tandis que Maxime Dereymez peut prendre le temps de se soigner et laisser son oeil se remettre tout doucement.