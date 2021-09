Lââm éliminée de Danse avec les stars : elle remercie Maxime Dereymez avec une photo en slip

Éliminée lors du premier prime de la 11e saison de Danse avec les stars, Lââm se souviendra longtemps de sa participation à l'émission mais plus particulièrement de son danseur, Maxime Dereymez. Charmant, l'homme semble avoir séduit la chanteuse qui a souhaité lui rendre hommage, à sa façon, sur Instagram.

Le 18 septembre 2021, l'interprète du titre Petite soeur a dévoilé plusieurs photographies du danseur, dont une en slip blanc griffé Tommy Hilfiger, sur le titre Unforgettable de Nat King Cole. Sur les autres clichés, Maxime Dereymez- qui est apparu avec des lunettes de soleil sur le prime car il souffre d'une infection à l'oeil - est torse nu et avec une coloration blonde platine. Comparant le danseur à "Madonna", Lââm semble avoir été conquise par son partenaire même si leur collaboration sur TF1 aura été de très courte durée.

Interviewée par Télé-Loisirs au lendemain de son élimination, la chanteuse de 50 ans a confié les dessous de sa rencontre avec ce danseur historique de Danse avec les stars. "J'ai rencontré Maxime le deuxième jour. Je lui ai directement dit : 'Tu as dansé avec les meilleures danseuses et là, tu te tapes un boulet'. Il a rigolé. J'étais super fière et contente de danser avec le danseur star de l'émission. C'était un beau cadeau pour moi mais pas pour lui, je crois." a-t-elle révélé avec humour.

Devenus amis à la suite du tournage de Danse avec les stars, elle a expliqué soutenir son partenaire qui est en pleine convalescence à cause d'une kératite à l'oeil. "Il va mieux, ils se soigne. J'essaie de le faire rire en lui faisant des blagues. Je suis allé le voir à l'hôpital, je lui ai amené à manger et des gourmandises. C'était normal pour moi d'être là dans les moments difficiles car il m'a soutenu jusqu'au bout aussi. Il m'a vraiment porté. Il n'est pas déçu de notre départ. Pourtant, j'étais vraiment gênée. Il m'a répondu qu'il avait bien rigolé et que j'étais restée volontaire." a confié celle qui est apparue dans un épisode de la série Profilage en 2010.