Maxime Dereymez hospitalisé pendant 3 jours : le danseur a failli perdre son oeil

Le 17 septembre prochain, les téléspectateurs ont rendez-vous avec le lancement de la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1. Comme chaque année, Maxime Dereymez sera de la compétition et dansera avec l'un des douze candidats en lice. Alors que les répétitions ont commencé, le danseur professionnel aurait bien pu déclarer forfait la faute à un problème de santé.

Sur Instagram, Maxime Dereymez a raconté sa sacrée mésaventure, laquelle l'a conduit à l'hôpital. "Soulagé d'être enfin de retour sur @dals_tf1 même si ce début de saison fut très compliqué... En raison d'une infection à l'oeil, appelée "kératite", j'ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon oeil...", a-t-il confié.

L'ancien partenaire de Pamela Anderson a expliqué que cette infection s'était développée à cause... de ses lentilles de contact ! "Attention aux porteurs de lentilles!! On m'a souvent prévenu et je n'ai jamais été très précautionneux... J'en fais les frais aujourd'hui ou presque...", a-t-il prévenu.

Désormais sorti d'affaire, Maxime Dereymez va tout de même devoir faire preuve d'adaptation sur scène. "Merci à mon opticienne préférée Nourrith @studiooptic qui va m'aider à trouver des looks différents et sympas, car je porterai des lunettes toute la saison pour reposer mon oeil", a-t-il annoncé.