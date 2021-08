Danse avec les stars 2021 : Trois danseurs phares absents, les recrues révélées !

Dès le vendredi 17 septembre 2021, Danse avec les stars revient pour une onzième saison très attendue après deux ans d'absence, Covid-19 oblige. Cette édition est marquée par le changement, notamment parmi les danseurs. Christian Millette, Katrina Patchett et Emmanuelle Berne, trois partenaires emblématiques, ne rempilent pas. La production mise sur du sang neuf !

Emmanuelle Berne vit une autre aventure depuis mai dernier : elle est devenue maman d'une adorable petite fille prénommée Maya Lyn. Elle se concentre sur ce nouveau rôle. Katrina Patchett, qui a d'autres projets comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, ne se déhanchera pas non plus. Et enfin, pas de samba ni de jive pour Christian Millette également. Toutefois, ce dernier "n'est jamais loin s'il faut remplacer un danseur malade ou blessé", précise TF1.

L'équipe de danseurs professionnels de DALS se retrouve amputée de trois de ses membres phares. Denitsa Ikonomova quitte aussi la troupe de danse pour intégrer le jury. Plus encore, le casting compte cette année douze personnalités. Les calculs ne sont pas bons... C'est pourquoi la production a fait appel à d'autres experts du chacha. Coralie Licata, la femme de Christophe Licata, déjà présent dans le show de la Une, fait son arrivée. Et elle n'est pas la seule : quatre autres danseurs débarquent également.

Danse avec les stars 2021 : des recrues de haut niveau

Elsa Blois, jolie brune de 21 ans et championne de danse foulera le parquet du plateau de Danse avec les stars. Convoitée depuis plusieurs saisons par la production, la compétitrice et enseignante en activités physiques ne pouvait donner suite à cause de son emploi du temps trop chargé. Cette année, c'est la bonne !

Autre recrue : Samuel Texier, membre de l'équipe de France de danse sportive. A 23 ans, il a été en finale au cours de toutes les éditions de la Coupe de France entre 2017 et 2020, et même gagnant en 2018. Il est également comédien et mannequin.

Tout comme Samuel Texier, Adrien Caby n'est pas que danseur : il est aussi photographe ! Mais sa passion première reste la danse. Le charmant jeune homme de 26 ans est professeur de danse et entraîneur pour des compétitions internationales. Sa spécialité ? Le "10 danses". Ça promet...

Enfin, Joel Luzolo complète ce quatuor. Danseur et chorégraphe, il est spécialiste de la danse contemporaine et de la danse de salon. "Il va apporter une nouvelle influence, comme l'a fait Julien Doré à l'époque de La Nouvelle Star", espère la production, toujours auprès de Télé Loisirs.