Danse avec les stars 2021 : Denitsa Ikonomova remplacée par la femme d'un danseur emblématique

Les fans n'y croyaient certainement plus et pourtant, la onzième saison de Danse avec les stars est bel et bien en train de se préparer. Après avoir été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, l'émission est attendue dès l'automne prochain avec des nouveautés ! Pour commencer, le jury fait peau neuve. En effet, seul Chris Marques rempile pour cette édition post-Covid, lui qui ne retrouvera en revanche pas son complice Jean-Marc Généreux, Shy'm ni le regretté Patrick Dupond. Ces derniers seront remplacés par un danseur étoile de l'Opéra de Paris, dont l'identité est encore inconnue, par le couturier Jean-Paul Gaultier et par Denitsa Ikonomova.

La danseuse professionnelle a en effet décidé de ne plus enflammer le parquet, elle qui a été sacrée gagnante à quatre reprises (saison 5 avec son ex Rayane Bensetti, saison 6 avec Loïc Nottet, saison 7 avec Laurent Maistret et saison 9 avec Clément Rémiens). Alors, forcément, il a fallu trouver un nouveau juré pour les candidats. Et le choix de la production s'est porté sur Coralie Licata d'après les informations de Télé Loisirs, laquelle n'est autre que la femme de Christophe Licata, danseur emblématique du télé-crochet. C'est la première fois que la jolie brune entrera dans la compétition. Jusqu'ici elle avait fait des apparitions dans l'émission pour participer à divers tableaux.

Coralie Licata promet en tout cas d'être une adversaire de taille puisqu'elle détient le titre de Championne de France professionnelle showdance et celui de vice-championne de France professionnelle latine. Elle est également déjà habituée à donner des cours de danse étant donné qu'elle est aux commandes d'une école avec son mari Christophe à Draguignan. À noter que le couple a accueilli son premier enfant en 2017, un petit garçon prénommé Livio.

Du côté des candidats, on retrouvera Laam, Wejdene, Bilal Hassani, Tayc, Jean-Baptiste Maunier, Aurélie Pons, Michou, Lucie Lucas, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Moussa (Koh-Lanta) sans oublier la star internationale Dita Von Teese.