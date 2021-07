Danse avec les stars 2021 : Lucie Lucas au casting... et coachée par un ex-gagnant !

La pandémie de Covid-19 a perturbé les plans de Danse avec les stars. Après deux ans d'absence, le programme fait enfin son retour à l'antenne de TF1 dès la rentrée 2021 ! Alors que les premiers noms des personnalités au casting de cette prochaine saison circulent depuis quelques semaines, aucun n'avait encore officialisé. Lucie Lucas est ainsi la première candidate à annoncer sa participation à DALS.

C'est sur Instagram que l'interprète de Clem dans la série à succès du même nom a confirmé la grande nouvelle. Elle se dévoile en jolie robe rose et sandales, en plein pas de danse dans la rue. "BREAKING NEWS. Bonjour à tous et à toutes ! Ça fait quelques mois que je maintiens un 'suspense insoutenable' en ce qui concerne mes futurs projets... Mais ça y est j'ai enfin le droit de vous l'annoncer : je vais participer à la prochaine saison de Danse avec les Stars. J'ai très envie de me lancer un immense défi physique et j'ai toujours rêvé de savoir danser. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le premier prime !!", lance-t-elle en légende.