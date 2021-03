Mort de Patrick Dupond : Chris Marques "abasourdi" par sa disparition, ignorait tout de sa maladie

La nouvelle est encore difficile à encaisser. Voilà déjà dix jours que Patrick Dupond est décédé à l'âge de 61 ans. L'illustre danseur étoile et juré de Danse avec les stars, est mort des suites d'"une maladie foudroyante", laissant sa compagne Leïla Da Rocha bouleversée derrière lui. La disparition de Patrick Dupond a également frappé de plein fouet son ami et ancien collègue sur TF1, Chris Marques, lequel n'a jamais été au courant du mal qui rongeait Patrick Dupond.

"J'étais complètement abasourdi", a-t-il confié à Femme actuelle pour expliquer son ressenti au moment d'apprendre sa mort. "Sa disparition était très surprenante, j'ai été pris de court et je pense que tout le monde l'a été également. (...) Je vous mentirais si je disais que je savais qu'il était malade. Je ne le savais pas, je ne savais rien. Bien sûr, il a toujours eu ses petits soucis de santé, on en était conscients et on parlait parfois, mais pas au point où ça pouvait se finir", a-t-il encore ajouté.

Des obsèques "intenses"

Qui plus est, Chris Marques était persuadé que son "vrai copain" pourrait résister aux épreuves du temps grâce à la présence de Leïla Da Rocha dans sa vie. "On savait que sa compagne Leïla veillait sur lui, elle a toujours été une véritable colonne vertébrale pour Patrick. C'est une femme formidable", a souligné le champion de danses latines.

Lors de cette interview, Chris Marques a évoqué les obsèques émouvantes de Patrick Dupond, survenues en l'église Saint-Roch à Paris jeudi 11 mars. "C'était très intense. On était tous réunis, d'univers très différents et ça représentait parfaitement ce qu'était Patrick Dupond", a-t-il résumé. Chris Marques conclut en partageant son regret face à la situation dans laquelle s'en est allé le danseur étoile : "Ça me remplit de tristesse de me dire que cet être lumineux, joyeux et fou, ait passé sa dernière année de vie enfermé chez lui. (...) Tout ce qu'il souhaitait, c'est de pouvoir donner ses cours de danse à nouveau. Potentiellement mettre en scène des spectacles." Comme l'a joliment dit Leïla, Patrick Dupond s'est désormais "envolé pour danser avec les étoiles".