Mort de Patrick Dupond : les mots bouleversants de sa compagne Leïla Da Rocha

Il y a un peu plus de huit jours, Patrick Dupond est décédé d'une maladie foudroyante. Ce dimanche 14 mars 2021, celui qui a été nommé danseur étoile de l'Opéra national de Paris en 1980 aurait fêté ses 62 ans. Un triste anniversaire pour sa compagne Leïla Da Rocha qui était à ses côtés lors de ses derniers moments. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a-t-elle d'ailleurs annoncé à l'AFP le 5 mars. Bouleversée, la chorégraphe et danseuse a tout de même accepté de partager quelques mots au sujet de Patrick Dupond lors d'un reportage hommage qui lui était consacré sur France 2.

"Il aimait transmettre, il aimait enseigner. Sa méthode était simple : c'était le naturel, être soi-même dans un studio pour transmettre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui", a-t-elle déclaré, avec beaucoup d'émotion. Et d'ajouter, peinant à retenir ses larmes : "J'ai envie de continuer cela et de faire briller son étoile encore et toujours."

Entre Patrick Dupond et Leïla Da Rocha, ce fut une relation fusionnelle dès leur rencontre au début des années 2000. Pourtant, ce n'est qu'en 2017 que la grande figure du spectacle, également connue du public pour avoir participé à Danse avec les stars (TF1) en tant que membre du jury, a officialisé leur histoire d'amour, lui qui avait jusque là, toujours préféré les hommes. "En ce qui me concerne, l'homosexualité a été une erreur", confiait-t-il à Paris Match.

Lors de ses obsèques qui se sont tenues en l'église Saint-Roch à Paris jeudi 11 mars, Leïla Da Rocha est apparue frappée par le chagrin. Elle a trouvé du réconfort dans les bras de Fauve Hautot ou encore Marie-Claude Pietragalla.