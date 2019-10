Christophe Licata (Danse avec les stars) papa : il dévoile le visage de son fils

Chaque samedi il ravit nos oreilles de sa douce voix mélodieuse. Danseur professionnel depuis la toute première saison de Danse avec les stars en 2011, Christophe Licata s'est souvent élevé jusqu'en finale, mais n'a jamais décroché le fameux trophée. Cette année, coach de Linda Hardy, ex-Miss France 1992, notre danseur chouchou espère bien mettre un terme à cette "malchance" qui le poursuit.

Samedi 2 novembre 2019 aura lieu le fameux prime spécial Halloween. Pour l'occasion, Christophe Licata a emmené sa partenaire rencontrer sa petite famille. Et c'est avec beaucoup de surprise, mais surtout beaucoup de joie que les fans du danseur peuvent découvrir le visage de son fils Livio, né en février 2017. Sa femme, Coralie était également présente lors de leurs retrouvailles émouvantes à la plage. Petite tête brune intimidée, Livio ne s'attendait pas à voir son papa et s'est précipité dans ses bras. Linda Hardy a, quant à elle, profité de cette rencontre pour offrir une citrouille chantante au petit garçon. Un cadeau qui tombe à point nommé à l'approche de la fête de l'horreur.

Très ému, Christophe Licata a expliqué vouloir faire la fierté de sa famille : "C'était important pour moi de venir ici pour te présenter les piliers de ma vie, ma femme Coralie et mon petit, mon amour, mon Livio, que je ne vois pas beaucoup pendant la période de Danse avec les stars", explique-t-il à Linda Hardy. "Ils me donnent de la force, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi, j'ai envie qu'il soit fier de son papa qu'il regarde à la télé, j'ai envie de leur faire plaisir !", ajoute-t-il avant de préciser qu'il ne souhaite plus remporter le trophée pour lui, mais pour son fils.

Christophe Licata explique ensuite avoir prévu une danse très particulière pour le prochain prime et qu'il lui tient beaucoup à coeur de la réussir. Espérons que tout se passera bien et que notre duo fera un pas de plus vers la finale tant attendue !