Christophe Licata et sa femme Coralie : leur couple est né grâce à Evelyne Thomas

Beau brun à la peau dorée maîtrisant à la perfection les chorégraphies les plus sensuelles, Christophe Licata est l'un des danseurs fétiches de Danse avec les stars. Âgé de 35 ans, le jeune homme originaire de La Ciotat est amoureux depuis près de dix-huit ans de Coralie. En effet, Christophe n'avait que 17 ans lorsqu'il a rencontré pour la première fois celle qu'il allait épouser. Et aussi étonnant que cela puisse paraître... c'est grâce à l'animatrice Evelyne Thomas que le danseur a trouvé l'amour.

En 2016, la présentatrice avait expliqué les secrets du coup de foudre entre Christophe Licata et sa petite-amie dans l'émission C'est Mon Choix. À l'époque, Evelyne avait imaginé un concours de danse dans son émission et avait invité de nombreux artistes danseurs à venir faire des représentations sur France 3. Fière d'être à l'origine de leur rencontre, Evelyne expliquait : "Christophe Licata a participé à notre concours avec sa soeur. Ils ont gagné et il a rencontré sa future femme dans les coulisses. Il a dit : "Elle, un jour, elle sera ma femme." Il avait 17 ans et aujourd'hui, c'est sa femme" .

En effet, les amoureux se sont mariés en 2012 et ont depuis fondé leur famille. Devenus parents d'un petit garçon prénommé Livio né le 5 février 2017, Christophe et Coralie ont également ouvert une école de danse en 2012 à Draguignan. Persuadé d'être avec son âme soeur, Christophe confiait en 2018 à propos de son épouse : "Il n'y a pas beaucoup de femmes qui permettraient à leur homme de partir deux mois et demi, de danser avec d'autres femmes... Elle est toujours là. Elle comprend tout. Elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours relevé quand ça n'allait pas. C'est tout pour moi."