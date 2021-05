Christophe Licata papa : son fils Livio, 4 ans, est une vraie pile électrique !

Voilà bien longtemps que la première chaîne est en mal de chorégraphies. Avec la pandémie de Covid-19 et l'obligation d'éviter de se toucher, la nouvelle saison de l'émission Danse avec les stars est reportée de mois en mois. En attendant, pour faire patienter les téléspectateurs, TF1 a consacré une partie de son programme 50' Inside à certains personnages phare du show dont Christophe Licata. Lui qui rêve de retrouver ses petits camarades sur le dancefloor télévisé, et de repartir en tournée pour son spectacle Alors on danse, profite au maximum de cette pause pour éduquer son fils Livio, 4 ans, au quotidien à Aix-en-Provence.

"Ca fait dix ans de ma vie que de septembre à décembre je suis sur Paris pour l'émission de Danse avec les stars et cette année avec tout ce qui s'est passé, Covid et tout ça, il n'y a pas eu, rappelle-t-il. Du coup, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour m'occuper de ma famille mais j'adore. J'adore ma vie de papa. Clairement, ce qui demande le plus d'énergie, c'est de s'occuper de Livio. La danse c'est riquiqui à côté. Vraiment, à la fin de la journée on est mort. Mais bon, c'est pas grave." Généralement, Christophe Licata et Coralie font leur maximum pour protéger l'intimité de leur fils. On ne l'avait que rapidement aperçu, jusqu'à présent, dans un épisode de DALS dans lequel papa effectuait un quickstep en son honneur.