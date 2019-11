DALS 2019 : Christophe Licata en larmes avec sa femme Coralie devant leur fils

L'étau se reserre dans Danse avec les stars ! Ils n'étaient plus que cinq candidats, le 2 novembre 2019... et voilà qu'ils ne sont désormais plus que quatre. Mais avant de faire leurs adieux, Linda Hardy et Christophe Licata ont vécu de très vives émotions.

Christophe Licata dévoile pour la première fois le visage de Livio Les parents avaient toujours refusé de médiatiser leur enfant... jusqu'à ce qu'ils changent d'avis par amour. Mais aussi émouvante qu'ait pu être cette intervention, Christophe Licata et Linda Hardy se sont retrouvés en ballotage face à Ladji Doucouré et Inès Vandamme – et ce, malgré des retours plutôt très positifs des membres du jury. A l'issue de l'émission, le duo a carrément été éliminé d'un rien, ne remportant que 49% des votes du public. Aux portes de la demi-finales, ce prime était placé sous le signe des fêtes d'Halloween. On peut dire que, pour eux, le dénouement était effectivement cauchemardesque...