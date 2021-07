Rayane Bensetti séparé de Denitsa Ikonomova ? Il confirme !

La fin d'un duo pourtant inséparable ? Rayane Bensetti a fait une grosse révélation sur son compte Instagram mardi 20 juillet 2021. Lors d'un "Questions / Réponses" avec ses abonnés, l'acteur de 28 ans a répondu à un fan qui lui demandait s'il était "en couple". En répondant "NON" du tac au tac, le vainqueur de Danse avec les Stars ne laisse pas de place au doute.

Depuis leur rencontre dans le concours de danse de TF1 en 2014, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova vivaient une belle histoire dans la plus grande discrétion. La duo n'a d'ailleurs jamais confirmé être en couple mais était souvent repéré aux mêmes événements. Tout semble avoir basculé en avril 2021, quand Rayane Bensetti échangeait, à la surprise générale, un baiser pour le moins engagé, avec la chanteuse Camille Lellouche lors du livestream CamKev Comedy and Songs. Une vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux et qu'il semblait par la suite amèrement regretter.

En effet, alors qu'en direct, Rayane criait haut et fort être entouré de "la famille", la réponse de Camille Lellouche était aussi drôle qu'improbable. "La famille, la famille, euh... je te suce quand même", lui retournait-elle, avant de partager un baiser passionné avec lui...

Deux jours après la parution de la vidéo, des curieux remarquaient que Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ne se suivaient plus sur Instagram. Et la même journée, le jeune homme postait des excuses : "J'ai réalisé que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi, donc je voulais prendre le temps de m'excuser pour les choses que j'ai faites et pour celles qui ne se sont pas encore produites et pour celles dont ils ne veulent pas prendre la responsabilité".

Mais ce dérapage semble aujourd'hui loin puisque toujours dans ce "Questions / Réponses", il a également affirmé être toujours en contact avec la danseuse de 34 ans. Il a aussi été interrogé sur sa relation avec sa partenaire dans les films Tamara (1 & 2), Héloise Martin, qu'il dit "dans son coeur" depuis le premier film. Il semble également laisser la porte ouverte à un Tamara 3...