Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova en froid : le baiser avec Camille Lellouche en cause ?

Grands complices depuis de nombreuses années, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova étaient tout simplement inséparables. Désormais, les meilleurs amis semblent avoir pris des distances. Il suffit d'un simple coup d'oeil aux abonnés Instagram respectifs de l'ancien couple de Danse avec les stars pour se rendre compte qu'ils ne se suivent plus. Qui a unfollow l'autre en premier ? Pour l'heure, on n'en sait pas beaucoup plus.

