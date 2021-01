Rayane Bensetti taquin avec Denitsa Ikonomova : il se moque ouvertement d'elle

Actuellement à Marrakech avec Denitsa Ikonomova, Rayane Bensetti s'est offert une journée de golf avec celle qu'il appelle sa "complice" le 22 janvier 2021. Après une séance d'échauffements et de practice, le duo s'est baladé dans une petite voiturette avant de tester ses capacités sur le grand parcours.

Alors qu'elle se préparait à taper dans une balle soigneusement posée sur un tee, la danseuse fétiche de Danse avec les stars a commencé à se préparer avant son swing. Tentant de se concentrer, elle a chuchoté et s'est parlée à elle-même, sous l'oeil taquin de Rayane. "Allez, le bon drapeau allez..." souffle-t-elle, sans savoir que son petit-ami la filme. Amusé par le spectacle, l'acteur de 27 ans a immortalisé Denitsa en train de s'échauffer et a écrit en story : "Quand Denitsa parle avec la personne qu'il y a dans sa tête".

Après quelques minutes de réflexion, Denitsa a frappé (avec beaucoup d'élégance) sa balle. Elle a relevé la tête et a explosé de rire en comprenant que son partenaire était en train de la filmer. Très heureuse de pouvoir tester ses capacités au golf, Denitsa a par ailleurs indiqué que c'était la seconde fois de sa vie qu'elle jouait au golf. Déjà très à l'aise avec un club mais aussi avec un putter, la jeune femme a en tout cas brillé sur le green, sous les yeux admiratifs de Rayane.

Il y a quelques jours, la danseuse a fêté ses 34 ans au Maroc. Pour l'occasion, Rayane Bensetti lui avait adressé un tendre message sur Instagram en écrivant : "On ne change pas une équipe qui gagne ! Joyeux anniversaire à toi ma complice @denitsaofficiel. Un peu de sourire c'est tout ce qu'on a besoin, par les temps qui courent... pour ceux qui se demandent si on danse encore ensemble quand on se voit ... je pense que la photo répond à cette question..."