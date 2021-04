Rayane Bensetti a-t-il dérapé avec Camille Lellouche ? Mea culpa après la vidéo qui a choqué

Conscient d'en avoir déçu plus d'un (ou une en particulier ?), Rayane Bensetti a publié un "pardon", accompagné de plusieurs émojis, dont un avec un larme et des mains implorant justement le pardon, dans sa story Instagram. Tout cela était accompagné de paroles d'une chanson d'Akon, Sorry, Blame it on me, disant : "Et j'ai réalisé que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi, donc je voulais prendre le temps de m'excuser pour les choses que j'ai faites et pour celles qui ne se sont pas encore produites et pour celles sont ils ne veulent pas prendre la responsabilité."

Rayane Bensetti semble vraiment regretter le mal qu'il a pu causer....