Camille Lellouche et Kev Adams : Complices et déchaînés en concert virtuel

Les concerts virtuels sont en vogue, depuis le début de la pandémie ! Camille Lellouche en a livré un ce lundi 5 avril 2021. Associée à Kev Adams, la chanteuse et comédienne a réuni un plateau d'invités de marque pour un show remarquable diffusé en streaming...

C'est sur la plateforme gigson.live, sur laquelle les internautes ont également pu suivre un show de Gims en décembre dernier, que le spectacle de Camille Lellouche et Kev Adams était diffusé. Baptisé CamKev Comedy & Songs et filmé au théâtre Mogador à Paris, il a réuni sur une même scène plusieurs amis des deux hosts de l'événement, à l'image de Gad Elmaleh et Rayane Bensetti. Pour la musique, les téléspectateurs du concert ont pu compter sur les prestations du rappeur Black M et des chanteurs Tayc et Suzane.

Ce concert sera diffusé prochainement sur la chaîne Olympia TV, chaîne pour laquelle Bernard Montiel acueille tous les artistes avant qu'ils montent sur scène pour des entretien personnalisés.

Avant le jour J, Camille Lellouche et Kev Adams s'étaient mis en scène dans un sketch inspiré du film Titanic. Allongée sur une porte en guise de radeau à la place de Kate Winslet, Camille discute longuement avec Kev Adams, dans la peau de Leonardo DiCaprio, en train de se noyer.