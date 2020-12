Hillary (Mamans et célèbres) et Gad Elmaleh : belle rencontre au concert virtuel de Gims

"Corona, j'ai pas dit mon dernier mot", a écrit Gims sur Instagram en annonçant son concert virtuel. L'événement a eu lieu dimanche 20 décembre à Paris. Gad Elmaleh et la star de télé-réalité Hillary Vanderosieren comptaient parmi les chanceux spectateurs VIP.

Après M. Pokora et Jenifer, Gims a livré, à son tour, un concert virtuel. Le show était diffusé en streaming et en direct sur la plateforme Gigson.Live, et dont les billets étaient en vente au prix de 9,90 euros. Les téléspectateurs ont pu voir Gims interpréter ses plus grands tubes, ainsi que les morceaux de son nouvel album, Le Fléau, sorti le 4 décembre dernier et déjà certifié disque d'or.

Gims et la production ont pris soin de garder le lieu du concert secret. "Est-ce qu'on révèle la cachette, l'endroit ? On dit qu'on est à Paname ? New York, Casa, Dubaï, Moscou, Wuhan ?, s'est amusé l'artiste entre deux chansons, avec ses musiciens. L'avantage, ici, mon gars, c'est que je peux être où je veux !" Gad Elmaleh, Hillary Vanderosieren (révélée par l'émission Les Ch'tis) et Booder, présents en coulisses, n'ont pas trahi le secret.