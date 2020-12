Jenifer : Son look scintillant et hors de prix pour son concert à l'Olympia

Après M. Pokora, place à Jenifer ! La chanteuse s'est également produite en concert, un spectacle streamé par des milliers de téléspectateurs. Elle avait sorti le grand jeu pour l'occasion, enfilant des bottes à plus de 3000 euros.

Malgré l'interdiction de la tenue de concerts et de tout grand rassemblement, Jenifer est parvenue à remonter sur scène. Dimanche 13 décembre 2020, elle avait donné rendez-vous à ses fans en direct de l'Olympia, lieu de son show streamé en direct sur la plateforme Inlive Stream. Pour l'événement, Jenifer portait une chemise blanche Maison Margiela et de superbes bottes rouges Le Silla, des chaussures baptisées "Gilda" et recouvertes de 2000 cristaux comme le rapporte le compte Instagram @jenifer.mode. Juchée sur ses talons de 12 centimètres, Jenifer a interprété ses plus grands tubes accompagnée de ses quatre musiciens.

Ce look a éveillé les soupçons de nouvelle grossesse, que Jenifer tenterait de masquer. L'intéressée n'a pas encore confirmé, ni même démenti, cette heureuse nouvelle présumée...