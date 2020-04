Jenifer : Qui sont les hommes de sa vie ?

Révélée dans l'émission Star Academy en 2001, Jenifer est devenue une figure emblématique de la chanson française. Charmeuse et pétillante, la belle brune a rencontré plusieurs fois l'amour tout au long de son parcours dans la musique. Malgré quelques déceptions, elle a désormais trouvé l'homme de sa vie sur l'île de beauté. On vous fait le récap' ?

Maxim Nucci, son premier amour

Grande gagnante de la Star Academy en 2002, la jeune femme fait la tournée des radios pour faire la promotion de son album Jenifer. Et là, c'est le coup de foudre. Jenifer croise Maxim Nucci dans les couloirs d'NRJ12. Immédiatement, elle est subjuguée par le musicien féru de rock répondant au doux nom de Yodelice. Complices et très amoureux, ils accueillent le 5 décembre 2003 leur fils Aaron, Jenifer a 21 ans. Interviewée sur TMC en 2007, Jenifer confiait au sujet de Maxim : "J'ai énormément appris grâce à lui. On s'est servis l'un de l'autre et ça a matché." Finalement après six ans d'amour, le couple se sépare en 2008 quelques temps après la sortie de l'album Lunatique composé par Maxim. Unis malgré la séparation, le couple est resté en bons termes.

Pascal Obispo, son mentor

Pascal Obispo rencontre Jenifer en 2008 lors d'un concert des Enfoirés à Strasbourg. Malgré leur différence d'âge qui fait scandale à l'époque (Pascal a 43 ans et Jenifer, 25 ans), le couple s'aime envers et contre tout. Très médiatisé, les amoureux font scandale en juillet 2008 lorsqu'ils finissent en garde à vue après une agression sur un paparazzi. Très (et peut-être trop) protecteur avec la chanteuse, Pascal n'entretient pas de bons rapports avec l'équipe de Jenifer.

Limig Guillo, auteur d'une biographie sur Pascal Obispo intitulée Pascal Obispo : L'envie d'être aimé raconte : "Très amoureux de la jeune chanteuse, Pascal veut se mêler de tout. Il ne se contente pas de donner son avis, mais en pygmalion, il dirige, ordonne, impose, et se fâche peu à peu avec l'équipe de Jenifer. (...) Les disputes sont aussi nombreuses qu'animées, au point que la troupe qui accompagne Jenifer en tournée lui fixe un ultimatum : c'est lui ou eux". À contre coeur, Jenifer décide finalement de rompre presque un an après le début de leur idylle.

Thierry Neuvic, le papa de Joseph

Thierry Neuvic et Jenifer se rencontrent en 2014 sur le tournage du film Les Francis. Flop au box office, ce film permet malgré tout aux deux stars de vivre une très belle histoire d'amour. Jenifer tombe enceinte et accouche le 13 août 2014 de son second fils prénommé Joseph. Interviewée par RFM en 2015, l'interprète du titre J'attends l'amour raconte comment elle est tombée amoureuse de Thierry pendant le tournage du film Les Francis : "J'y ai rencontré l'homme de ma vie ! (...) Ce n'est pas une simple rencontre, c'est l'amour, le vrai, le seul ! On était terriblement gênés pour la première scène d'amour... Et puis voilà, c'est dingue. On ne s'est plus jamais quittés. Tout était tellement évident." Malheureusement, le couple se sépare en 2016.

Ambroise Fieschi, le mari corse

Née d'une mère corse, Jenifer a finalement trouvé l'homme de sa vie sur l'île de beauté. En couple depuis 2016, Jenifer est tombée follement amoureuse d'un ancien pilote de rallye prénommé Ambroise Fieschi. Gérant de la brasserie L'albert 1er à Ajaccio, l'homme semble avoir trouvé le secret pour faire fondre la juré de The Voice. Mariés depuis août 2019, le couple vit depuis une histoire sans nuages en Corse.