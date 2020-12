Jenifer retrouve son ex Jean-Pascal Lacoste, par surprise, après 19 ans de silence !

Ha, les hasards de la vie et de la télévision ! Le vendredi 11 décembre 2020, Jenifer Bartoli est venue passer une tête, par surprise, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste. La chanteuse était venue annoncer qu'elle allait donner un concert exclusif après des mois d'absence, en livestream depuis la mythique scène de l'Olympia de Paris. Et si le public se réjouit à l'idée de pouvoir à nouveau écouter son répertoire, pour ajouter un peu de soleil et de vitamines à cet hiver bien morne, beaucoup ont remarqué un petit détail : en rendant visite à Cyril Hanouna à l'improviste, l'ancienne gagnante de la Star Academy s'est retrouvée nez-à-nez avec son ex, Jean-Pascal Lacoste, qu'elle était parvenue à soigneusement éviter pendant près de 19 ans...

Ça fait 19 ans qu'on ne s'était pas vus !

Il n'a pas été question, lors de l'émission, d'évoquer le château de Dammarie-les-Lys, les cours de chant d'Armande Altaï ni la victoire flamboyante de Jenifer face à Mario Barravecchia. De nature bavarde et énergique, Jean-Pascal Lacoste est resté bien tranquille, situé à l'autre bout du plateau, pendant que son ex donnait les détails de sa prochaine performance. Côté coulisses, en revanche, les deux candidats de la Star Academy ont pris un malin plaisir à concocter une surprise aux fans du programme. Ils se sont filmés côte à côte et ont même entonné un très court extrait du titre La musique, l'hymne de leur saison. "Je suis trop content, explique le beau-frère de Sylvie Tellier dans ces images. Ça fait 19 ans qu'on ne s'était pas vus !"

Une heureuse nouvelle pour Jenifer ?

L'année 2001 est loin derrière eux. Et c'est une aubaine que Jean-Pascal Lacoste, au même titre que le reste du monde, ait pu revoir le visage souriant de Jenifer. Il y a peu, la chanteuse était victime du coronavirus et priait en silence pour retrouver le souffle nécessaire pour chanter. Venue dans Touche pas à mon poste avec un large pull, elle a même titillé la curiosité de Cyril Hanouna, qui a tenté de la questionner discrètement sur son bonheur... en vain. "Je ne t'ai jamais vu aussi épanouie et aussi belle, l'a-t-il complimentée. Je peux te dire que j'ai suivi ta carrière physique, capillaire, vestimentaire depuis des années. Tu es sur le tire-fesses du bonheur !" A quand une jolie nouvelle ?