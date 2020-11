Sylvie Tellier répond aux attaques de Jean-Pascal Lacoste : "Je ne le connais pas"

Les fêtes de fin d'années vont être mouvementées ! Sylvie Tellier et Jean-Pascal Lacoste ont beau faire partie de la même famille, ils se déchirent régulièrement par média interposé. Après avoir pris connaissance des propos outrageux qu'avait tenu l'agitateur sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, la chaperonne du comité Miss France a finalement pris la parole. Hélas, la hache de guerre ne semble pas encore être enfouie sous le sable. "Je ne connais pas Jean-Pascal", a-t-elle simplement commenté sur les ondes de NJR pour Cauet.

Jean-Pascal Lacoste est en couple avec Delphine Tellier, qui est fatalement liée à l'ancienne Miss Lyon. "Les histoires de famille sont très denses, je fais partie d'une famille recomposée, mon papa et ma maman se sont séparés quand j'étais très jeune, a-t-elle précisé le mercredi 18 novembre 2020. Mon papa a refait sa vie et a eu d'autres enfants et effectivement il s'avère que Jean-Pascal fréquente une jeune femme qui est la fille de mon papa. Je n'ai malheureusement pas le plaisir de la voir souvent, je la connais très très peu, je leur souhaite à tous deux énormément de bonheur ensemble."

Jean-Pascal Lacoste l'avait confirmé : il n'a jamais croisé Sylvie Tellier, bien qu'ils fassent partie malgré eux du même clan. En revanche, il ne s'empêchait pas de parler d'elle de manière houleuse sur C8 il y a quelques semaines. "Ma belle-soeur, je ne peux pas la voir, Ma femme est divine comparée à elle, et j'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa soeur, dénonçait-il. Ca devait être en noir et blanc au moment de son élection." Un peu plus tard, le chroniqueur avouait avoir craqué et envoyé un SMS hors caméra pour proposer un verre histoire de calmer les choses en toute discrétion. Il semblerait que sa missive n'ait pas reçu une réponse positive...