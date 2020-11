Sylvie Tellier : Son beau-frère Jean-Pascal Lacoste lance une réconciliation, après les attaques

Mardi 3 novembre 2020 était la Journée internationale de la gentillesse, une journée spéciale sur laquelle Touche pas à mon poste a souhaité revenir le vendredi 6. A cette occasion, les chroniqueurs de l'émission de C8, présentée par Benjamin Castaldi en ce dernier jour de la semaine, ont dû faire une déclaration d'amour. C'est alors que Jean-Pascal Lacoste a fait une révélation pour le moins surprenante.

L'ancien candidat de la Star Academy, fiancé à Delphine Tellier, la soeur de Sylvie Tellier, a annoncé avoir fait un pas vers sa célèbre belle-soeur, pour une réconciliation. Tous deux ne se sont jamais rencontrés mais leur relation est tendue et les dernières attaques du chroniqueur envers la présidente du comité Miss France n'ont pas dû aider.

Jean-Pascal Lacoste a révélé le SMS qu'il a envoyé le 3 novembre dernier à sa belle-soeur, après avoir beaucoup parlé avec sa future femme. Voici son contenu : "Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer, néanmoins, accepterais-tu que l'on puisse se voir afin d'enterrer la hache de guerre ? Essayons de nous rencontrer et de nous connaître de manière simple et je suis sur que l'on arrivera à s'expliquer sur nos convergences. Il est important, je pense, de communiquer en dehors des médias. Amitiés à toi et ta famille. Jean-Pascal." Malheureusement pour le chroniqueur agitateur, ce message est resté sans réponse et comment en vouloir à Sylvie Tellier.

L'ancienne Miss France de 42 ans a été visée à plusieurs reprises par son futur beau-frère ces dernières semaines. Il l'avait accusée de tricherie avec une photo dénudée, dans le contexte des nombreux scandales dans les élections de Miss régionales, et l'avait également attaquée sur son physique. "Ma femme est divine comparée à elle, et j'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa soeur", avait-il lancé le 12 octobre dernier, allant jusqu'à dire : "Ma belle-soeur, je ne peux pas la voir !" Des mots forts que Sylvie Tellier n'a surement pas digérés et qui ont dû contrarier la fiancée de Jean-Pascal.