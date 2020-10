Jean-Pascal Lacoste cash sur Sylvie Tellier, sa belle-soeur : "Je ne peux pas la voir !"

Entre Sylvie Tellier et Jean-Pascal Lacoste, il y a de l'eau dans le gaz. Lundi 12 octobre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), l'ancien candidat de la Star Academy devenu chroniqueur chez Cyril Hanouna n'a pas mâché ses mots concernant la présidente du comité Miss France... qui n'est autre que la soeur de sa douce Delphine !

Jean-Pascal Lacoste : "Sylvie Tellier, je ne peux pas la voir !"

Autour de la table de TPMP, l'équipe débattait de la disqualification d'Anastasia Salvi, Miss Franche-Comté 2020, après la divulgation de photos artistiques sur lesquelles elle apparait dénudée. Avant de donner la parole à Jean-Pascal Lacoste, Cyril Hanouna a tenu à rappeler la nature de la relation que ce dernier entretient, malgré lui visiblement, avec Sylvie Tellier : "C'est la soeur de sa femme, donc là on rentre dans la famille. On va voir s'il est langue de bois !"

Mais l'ancien camarade de Mario Barravecchia et Jenifer dans la Star Ac' ne s'est pas démonté et a balancé tout le mal qu'il pense de sa belle-soeur : "Ah non, non, non, je ne suis pas choqué parce qu'il y a un règlement, mais ma belle-soeur, je ne peux pas la voir !" Face à la réaction de ses camarades, hilares mais surpris, Jean-Pascal Lacoste a attaqué Sylvie Tellier, qu'il n'a jamais rencontré, sur son physique. "Ma femme est divine comparée à elle, et j'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa soeur, a-t-il lancé. Mais ça devait être en noir et blanc au moment de son élection."

Sylvie Tellier, pas invitée au mariage de sa propre soeur ?

"Mais c'est la guerre dans la famille ?", s'est alors interrogé Cyril Hanouna. Et l'interprète du tube L'agitateur de répondre : "Non, mais on ne s'entend pas du tout. Moi je ne l'apprécie pas du tout parce qu'elle s'est permise de me juger sans me connaître. Je ne la connais pas, mais quand j'ai rencontré sa soeur, c'était pas bien de sortir avec quelqu'un de la télé." Un jugement malvenu pour Jean-Pascal qui ajoute que "la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier".

En couple avec sa belle Delphine Tellier depuis maintenant six ans, le chroniqueur prépare leur mariage... et Sylvie Tellier n'est visiblement pas vraiment la bienvenue. "Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! Moi, je n'en veux pas. Mais si ma femme décide de l'inviter, bien sûr, il n'y a aucun problème", a-t-il conclu.