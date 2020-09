Jean-Pascal Lacoste brouillé avec Sylvie Tellier : "Je n'en veux pas au mariage"

Depuis six ans, Jean-Pascal Lacoste file le parfait amour avec Delphine Tellier. Avec ses enfants Kylie et Maverick (nés en 2008 et en 2012 d'une précédente union), ils forment une belle famille recomposée. Et dès que possible, le couple officialisera son amour avec un mariage. Une cérémonie à laquelle Sylvie Tellier ne devrait pas être conviée.

Invité dans l'émission Less And The City, sur radio VL mercredi 23 septembre 2020, l'ancien candidat de la Star Academy a confié qu'il ne s'entendait pas du tout avec sa belle-soeur. "Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! Moi, je n'en veux pas, sauf si Delphine estime qu'elle doit venir...", a-t-il lancé. L'un des chroniqueurs lui a donc demandé s'il l'avait déjà rencontrée, l'occasion pour Jean-Pascal de dévoiler la raison pour laquelle il ne portait pas la directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation dans son coeur. "Je ne l'ai jamais rencontrée et elle s'est permis de faire une chose... Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.' Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête ! Qu'est-ce que ça veut dire 'gens de la télé' ?", s'est-il agacé.

Après avoir critiqué le physique de Sylvie Tellier, Jean-Pascal Lacoste a expliqué que Delphine et lui n'avaient pas été invités au second mariage de la belle blonde de 42 ans avec Laurent. "Elle ne voulait pas de couple divorcé à son mariage. Moi j'ai eu une première union et je suis divorcé et donc elle ne voulait pas... c'est énorme", a-t-il justifié cette décision. L'agitateur a fini par tempérer les choses en assurant qu'il n'était pas fermé à une discussion avec sa belle-soeur : "C'est elle qui ne parle plus à Delphine. Si je la croise, je lui demanderai 'c'est quoi, ton problème ?'. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas la juger. Là, j'envoie des vannes, mais si je la vois et qu'elle veut qu'on discute, ça sera avec grand plaisir."