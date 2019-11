Jean-Pascal Lacoste et Delphine "presque mariés" pour Halloween

S'ils ne se sont pas réellement mariés hier soir, Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier ont prévu de se dire prochainement "oui" devant tous leurs proches. En avril dernier, l'interprète de L'agitateur avait en effet révélé qu'un mariage était au programme et qu'avec sa belle, ils avaient pris la décision d'agrandir la famille. Fou de sa belle, JP ne peut s'empêcher de lui clamer son amour dès que l'occasion se présente. "On rigole, on s'aime, on est heureux. Quand tu as trouvé ta moitié, la vie est plus simple, plus belle, car on ne fait qu'un. Je suis chanceux. Je t'aime #amourfou #femmefantastique #bientotbientot #couple #foudamour", avait écrit le papa de Kylie (11 ans) et de Maverick (7 ans), fruit de ses amours passées avec une Américaine prénommée Jennifer, en juillet dernier sur Instagram.