Jean-Pascal Lacoste "bientôt" marié à Delphine : "Je suis chanceux"

Jean-Pascal Lacoste va bientôt épouser sa chérie Delphine.

Samedi 20 juillet 2019, l'ex-élève de la Star Academy devenu animateur télé et comédien a décidé de le clamer haut et fort une nouvelle fois alors qu'il adressait une déclaration d'amour à sa future femme, Delphine Tellier, la demi-soeur de Sylvie Tellier.

Sur Instagram, Jean-Pascal (41 ans) a donc publié une photo de son couple souriant à Saint-Jean-de-Luz et a écrit en légende : "On rigole, on s'aime, on est heureux. Quand tu as trouvé ta moitié, la vie est plus simple, plus belle, car on ne fait qu'un. Je suis chanceux. Je t'aime #amourfou #femmefantastique #bientotbientot #couple #foudamour." Voilà qui laisse envisager un mariage plus que jamais imminent. Pour rappel, Jean-Pascal Lacoste est déjà le papa de Kylie (11 ans) et de Maverick (7 ans), fruit de ses amours passées avec une Américaine prénommée Jennifer.

Le 9 juin dernier, l'interprète de L'Agitateur évoquait déjà publiquement son amour pour Delphine Tellier. "J'ai la chance d'être l'homme le plus heureux... Grâce à toi Delphine Tellier. Femme, maman... Tu es parfaite dans tous les domaines ! Tu me pousses vers le haut et ça, c'est magique #Lavenirestànous #Perfectwife #Vivementtoutlereste Je t'aime !", écrivait-il déjà en commentaire d'un autre selfie souriant.

Quelques jours plus tard, c'est toujours souriants et en compagnie du jeune Maverick que Jean-Pascal – alors blond platine – et Delphine avaient pris la pose.

Définitivement, il semblerait que la date du mariage approche à grands pas...