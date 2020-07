Sylvie Tellier : Son mari Laurent est un véritable "papa poule" !

Présidente du comité Miss France, femme, épouse et maman de trois enfants... c'est la vie qu'elle a choisi de mener. Et quel succès ! Heureusement, Sylvie Tellier bénéficie de l'aide précieuse de son mari Laurent, qu'elle a épousé le 14 juillet 2017. "C'est plutôt un papa poule, ravi d'être à la tête d'une famille nombreuse, explique-t-elle dans les pages du magazine Gala. Il aime bien ce chiffre 5. Il est assez cool. C'est moi qui aurais tendance à être un peu stricte. En fait, je le suis avec Margaux, qui est la 'fille à papa'. Et lui, plus avec les garçons qui sont 'les bébés de maman'."

Sa petite tribu, Sylvie Tellier l'a bâtie en deux temps. Durant sa précédente union avec Camille Le Maux, elle a eu son aîné, Oscar - 9 ans. De son second mariage, elle a accouché de Margaux (6 ans) et tout récemment de Roméo, le 14 juillet 2018... décidément une date très symbolique pour le couple. Quant à savoir lequel des trois ressemble le plus à maman, difficile à dire. "On dit beaucoup que ma fille est un mini-moi, poursuit-elle. Est-ce que c'est parce que c'est la seule fille, qu'elle a les yeux clairs, qu'elle regarde les Miss..." Grande amatrice du concours de beauté, elle ne pourra toutefois pas tenter sa chance quand elle sera grande : le règlement l'interdit aux familles des membres de l'organisation.