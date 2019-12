Sylvie Tellier, maman aux anges : premières vacances à la montagne pour Roméo

Depuis l'élection de Miss France 2020, le 14 décembre dernier à Marseille, Sylvie Tellier parcourt les plateaux de télévision en compagnie de Clémence Botino pour lui prêter main-forte et la guider dans son début de règne. Mais après une année à parcourir la France entière, l'ex-Miss France 2002 est bien décidée à profiter de sa famille et surtout de ses trois enfants. Aussi, quelle plus belle occasion que Noël pour réunir ses proches ? En vacances à Avoriaz, en Haute-Savoie, la maman de 41 ans a fait découvrir la neige à son petit Roméo, né en 2018.

Le 27 décembre 2019, sur Instagram, Sylvie Tellier a publié une photo adorable de son bambin. Bonnet rouge vissé sur la tête et gants pleins de neige, le petit garçon arbore un grand sourire et semble passer un merveilleux moment. "Première neige pour mon petit amour", écrit-elle en légende de cette photo de son fils dont elle a pris soin de masquer les yeux à l'aide de deux petits coeurs rouges.